Am Hart in München ist es zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Fünf Männer haben sich gestern Abend in einem Park an der Parcelsusstraße geschlägert. Die Polizei rückte daraufhin mit 15 Streifen an, um die Streithähne auseinander zu bringen. Ein Mann konnte flüchten, ein anderer kam ins Krankenhaus. Gegen alle wird nun ermittelt.