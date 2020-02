Sturmtief „Sabine“ hat am Montag bei uns einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ab morgen kann der Unterricht aber wieder in allen Schulen bei uns stattfinden. Zwei Schulen mussten ja heute noch geschlossen bleiben. Sowohl in der Erich-Kästner-Schule in Höhenkirchen im Landkreis München und auch im Neufahrner Gymnasium im Landkreis Freising konnten die Schäden behoben werden, so dass keine Gefahr mehr für Schüler ausgeht.