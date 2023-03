Am nächsten Mittwoch: Kita-Streik in Oberbayern

Die Gewerkschaft Verdi setzt die Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Oberbayern kommende Woche fort. Am Mittwoch sind davon vor allem Zehntausende Eltern betroffen. Verdi ruft die Beschäftigten in städtischen und kommunalen Kitas zum Streik auf. Betroffen sind Stadt und Landkreis München, sowie der Landkreis Starnberg. Hier bleiben die Kitas vermutlich geschlossen. Genauere Informationen sollen Eltern von den betroffenen Einrichtungen bekommen. Verdi verlangt im laufenden Tarifkonflikt von den kommunalen Arbeitgebern 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.