Am Wochenende: Keine S-Bahnen am Ostbahnhof

Diese Alternativen gibt es

Trotz der Bauarbeiten bleibt die Innenstadt aus dem Westen direkt per S-Bahn erreichbar. So fahren die Linien S2 und S3 bis zum Isartor und die Linien S1, S4 und S7 bis zum Hauptbahnhof.

Im Osten Münchens gibt es folgende Alternativen:

Schienenersatzverkehr (SEV) ist zwischen Isartor und Ostbahnhof eingerichtet. Die Busse verkehren alle 10 Minuten.

U-Bahn-Linien/Tram: Die MVG-Linie U5 verkehrt im Stadtbereich weitgehend parallel zur Stammstrecke und verbindet die Stationen Ostbahnhof, Odeonsplatz, Stachus und Hauptbahnhof. Fahrgäste der S7 können in Neuperlach Süd in die U5 umsteigen. Die Linie U2 kann ab/bis Giesing (S3/S7) sowie Trudering (S6) genutzt werden. Tram 19 ist auf Bestellung der S-Bahn München an allen Tagen im dichteren 5 Minuten-Takt unterwegs. Die Tram 19 ist somit die beste Fahrtalternative ab/bis Berg am Laim (S2 und S6)