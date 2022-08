Wochenlang mussten die Anwohner in Hohenlinden im Landkreis Ebersberg ihr Trinkwasser abkochen. Jetzt ist klar, schuld daran sind wohl tausende tote Ameisen, die an einer stillgelegten Messstelle gefunden wurden. Jetzt wird dort gereinigt, so lange muss das Trinkwasser in Hohenlinden weiter abgekocht werden.