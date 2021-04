Und auf einmal ging das Licht aus – am Ammersee waren am Samstagnachmittag rund 10.000 Haushalte für mehrere Stunden plötzlich ohne Strom. Unter anderem in Pähl, Utting und Dießen ging das Licht aus. Grund dafür war, dass ein Umspannwerk ausgefallen war – weshalb es dazu kam ist aber noch völlig unklar.