Heiter, zärtlich, frech und tief. So soll das Ammersee Unplugged Festival klingen, das am Sonntag hier in Stegen stattfindet. Der Rotary Club lädt dazu ein, um Spenden zu sammeln. Die werden dann für gemeinnützige Projekte verwendet. Der Club hat verschiedene Jazz-Musiker aus ganz Bayern eingeladen, die ihre Stücke zum Besten geben. Und ein Komponist wird sogar live einen Kinokurzfilm am Flügel begleiten. Tickets gibt es vorab hier zu kaufen.