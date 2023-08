Stundenlang waren Dutzende ehrenamtliche Feuerwehrler in der Nacht auf Samstag in Geiselbullach im Landkreis Fürstenfeldbruck im Einsatz. Dort ist bei einer Firma Ammoniak an einer Kühlanlage ausgetreten. Die Feuerwehr hat das Leck abgedichtet und die betroffene Firma belüftet. Zwei Einsatzkräfte mussten wegen Hautreizungen vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden.