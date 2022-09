Angebote zum Schulstart in München

Morgen gehts für Zehntausende Kinder hier in München wieder ab in die Schule. Und das am besten zu Fuß und nicht mit dem Elterntaxi. In München gibt es deshalb den “Bus mit Füßen”. Dabei laufen Grundschulkinder gemeinsam in kleinen Gruppen auf einer festen Route in die Schule. Für den sichersten Weg gibts von der Stadt eine Schulwegkarte inklusive aller Standorte von Ampeln und Schulweghelfern. Von Letzteren gibt es aber noch viel zu wenige. Die Stadt sucht deshalb nach Ehrenamtlichen, die den Kids beim Schulweg helfen. Bewerben geht per Mail an schulwegdienste.mor@muenchen.de.