Die Wasserwacht Walchensee musste an Pfingsten einer Frau helfen, bei der sich ein Angelhaken in ihrem Augenlid verfangen hatte. Sie und ihr Freund waren mit einem Boot auf dem See unterwegs, als der Mann seine Angel auswerfen wollte. Dabei verfing sich der Haken im Augenlid der frei. Die Wasserwacht konnte den Haken entfernen und die Frau wurde zur weiteren Behandlung ins Unfallklinikum in Murnau gebracht.