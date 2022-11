Angriff vor Fürstenfeldbrucker Einkaufszentrum

Ein Streit vor dem Einkaufszentrum in der Schöngeisinger Straße eskaliert. Als der Verletzte gestern Abend in Fürstenfeldbruck unterwegs war, ist er zuerst von 10 Jugendlichen in einen Streit verwickelt worden. Kurze Zeit später hat ein Zeuge den 28-Jährigen Mann mit lebensbedrohlichen Stichverletzungen am Viehmarktplatz gefunden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Die Ermittler suchen insbesondere nach Zeugen, denen im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr etwas aufgefallen ist. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08141-6120 entgegengenommen.