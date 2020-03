Klettern auf der „Wilden Gretel“, wilder Funk, Soul, Beat und grooviger Jazz live auf der Bühne, Kunst- und Kunsthandwerkerstände, Kinderschminken und Theater. All das und noch viel mehr hat der großen Familienkulturtag am 17 Mai hier beim Klettergarten in Utting zu bieten, den der Landkreis Landsberg zum ersten Mal veranstaltet. Insgesamt werden 500 Erwachsene mit Kindern eingeladen. Ab heute könnt ihr euch anmelden.

