Anmelden für Radtourenfahrt „Quer durch die Holledau“

Alle Radsportler sind am Wochenende in Moosburg genau richtig. Hier findet am Sonntag nämlich die Tourenfahrt “Quer durch die Holledau” statt. Mit drei verschiedenen Strecken und bis zu 152 Kilometer länge die größte Radsportveranstaltung im Landkreis Freising. Während der Touren und danach auf dem Moosburger Viehmarktplatz können sich die Radler außerdem mit Gegrilltem, süßen Gebäcken und kühlen Getränken wieder stärken. Weil die Organisatoren nach Corona aber nicht einschätzen können, wie viele Leute mitmachen werden, müssen sich die Radler für “Quer durch die Holledau” vorab hier anmelden.