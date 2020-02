Anmelden für’s „Podium Junge Musik“

Mitmachen kann jeder, der trommelt, bläst oder quetscht – hier im Landkreis sind jetzt wieder die Musiksternchen von morgen gefragt. Unter dem Motto „Kommt und zeigt, was ihr könnt!“ veranstaltet die Musikschule Vaterstetten jetzt wieder das „Podium Junge Musik“. Bereits zum 40. Mal gibt es diesen Wettbewerb vom Landkreis Ebersberg, bei dem die Freude am Musizieren, die Begeisterung und das untereinander Kennenlernen im Vordergrund stehen. Die Veranstaltung ist am 14. März und anmelden geht noch bis jetzt am Sonntag.

