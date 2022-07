Anmeldung für Landkreislauf startet

Es ist zwar noch ein bisschen hin, bis zum Starnberger Landkreislauf. Ab heute fällt aber schon der Startschuss für die Anmeldungen. Der Landkreislauf selbst geht dann am 8. Oktober an den Start und das auch mit ein paar Veränderungen. Ein Laufteam besteht in diesem Jahr etwa nicht mehr aus zehn, sondern aus sechs Läufern – und die Siegerehrung findet direkt im Anschluss unterhalb vom Kloster Andechs statt. Außerdem findet heuer auch eine Typisierungsaktion der Aktion Knochenmarkspende Bayern statt. Ansonsten bleibt aber alles so, wie es immer war. Auch heuer gibt es also einen Kleeblattkurs mit drei verschiedenen Strecken mit zwischen 3,6 und 5,4 Kilometern Länge. Anmelden könnt Ihr euch hier.

Übrigends: Wer schon mal für den Landkreislauf trainieren möchte – ab morgen startet der TSV Erling-Andechs seinen offenen Lauftreff.

Hier seht ihr die Übersichtskarte über die Laufstrecken.