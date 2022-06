Anmeldung zum Sommerferienprogramm ab jetzt möglich

Ein Computerspiel entwerfen, mit Eseln Wandern gehen oder auf dem Starnberger See surfen, das alles geht in diesem Sommer wieder für Kinder hier in Starnberg. Die Stadt hat jetzt das Sommerferienprogramm vorgestellt. Anmelden dazu kann man sich von heute an bis zum 8. Juli. Neu in diesem Jahr ist aber, dass das nur online geht. Damit soll die Registrierung übersichtlicher und einfacher werden. Und auch an die unbeständige Corona-Lage hat die Stadt gedacht: Die meisten Veranstaltungen finden im Freien statt.