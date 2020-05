Ansturm auf Badeseen erwartet

Auch in den nächsten Tag scheint bei uns viel die Sonne. Und weil die Freibäder weiter zu haben, wird ein Ansturm auf die Badeseen in unserer Region erwartet. Die Wasserretter vom DLRG sind bereit – sie bitten aber alle, sich an die Regeln zu halten und keine unnötigen Einsätze zu provozieren. Es sollte auch nur da gebadet werden, wo auch baden erlaubt ist. Ansonsten weißt die Wasserwacht daraufhin, die Schilder zu beachten und sich an die wegen Corona geltenden Abstandsregeln zu halten – auf den Liegewiesen und auch im Wasser.