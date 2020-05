Die Genehmigung ist zwar noch nicht erteilt, aber am Samstag wollen bis zu 10.000 Menschen auf der Münchner Theresienwiese gegen die geltenden Coronamaßnahmen demonstrieren. Letztes Wochenende war so eine Demo ja etwas aus dem Ruder gelaufen. Ist es dann okay, dass wieder demonstriert wird, oder nicht? Unsere TOP FM Reporter Robert Sterner und Lennart Wenner sind da unterschiedlicher Auffassung: