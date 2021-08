Aufatmen bei den Anwohnern der A94 im Landkreis Ebersberg: Die Autobahn bekommt endlich einen sogenannten Flüsterasphalt. Nächstes Jahr in den Sommerferien soll zwischen Hohenlinden und Anzing der lärmmindernde Belag eingebaut werden. Geplant ist außerdem ein sechsspuriger Ausbau zwischen Markt Schwaben und dem Kreuz München-Ost. Wenn es da so weit ist, soll auch an dieser Stelle Flüsterasphalt eingesetzt werden.