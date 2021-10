Mit am schönsten lebt es sich in Apfeldorf im Landkreis Landsberg. Gemeinden mit bis zu 3.000 Einwohnern in Bayern konnten sich für das „Gütesiegel Heimatdorf 2021“ bewerben. Das Oberbayerische Apfeldorf ist einer der Gewinner. Bewertungskriterien waren etwa Lebensqualität, Klimaschutz und soziales Miteinander.