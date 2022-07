Apotheken fehlen Medikamente

In vielen oberbayrischen Apotheken herrscht Medikamentenmangel. Unter anderem auch in einigen Münchner Geschäften. Gefehlt hat zunächst vor allem Kinder Fiebersaft mit dem Wirkstoff Ibuprofen. Inzwischen fehlt aber vielerorts schon die gesamte Wirkstoffpalette. Auch in Freisinger Apotheken fehlt häufig die flüssige Variante des Medikaments. Apotheker berichten davon, dass sie einige Kunden bereits mit leeren Händen wieder nach Hause schicken mussten. Ein Grund für den Mangel ist, dass viele Hersteller die Produktion von flüssigen Medikamenten eingestellt haben. Die sind in der Herstellung nämlich im Vergleich zu Tabletten sehr aufwendig.