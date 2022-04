Apple filmt Bayern für Apple Look Around: Wann sind die Kameras bei uns unterwegs?

Im Internet schnell mal nachschauen, wie eine bestimmte Straße aussieht, oder einfach virtuell durch neue Städte schlendern, ohne tatsächlich dort hin zu müssen. Damit das geht, sind überall auf der Welt Fahrzeuge von Google und Apple unterwegs und knipsen Bilder. In den kommenden drei Wochen werden Apple-Fahrzeuge ganz Bayern abfahren, um möglichst viele Orte abzulichten.

Wann und wo genau die Kamerafahrzeuge unterwegs sind, gibt Apple nur grob an. Menschen und Autokennzeichen werden automatisch unkenntlich gemacht, aber wer trotzdem weder sein Haus noch Garten oder irgend etwas anderes von sich im Internet sehen möchte, kann per E-Mail an die Mail-Adresse MapsImageCollection@apple.com widersprechen. Ein Muster für so eine E-Mail findet ihr auf der Seite der Verbraucherzentrale.

Wann die Apple Fahrzeuge bei uns in Oberbayern unterwegs sind:

22. April 2022 - 12. Mai 2022

Stadt Ingolstadt

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm

22. April 2022 - 17. Mai 2022

Landkreis Rosenheim

Landkreis Traunstein

Landkreis Miesbach

Landkreis Berchtesgadener Land

22. April 2022 - 21. Mai 2022

Landeshauptstadt München

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Landkreis Dachau

Landkreis Ebersberg

Landkreis Erding

Landkreis Freising

Landkreis Fürstenfeldbruck

Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Landkreis Landsberg am Lech

Landkreis München

Landkreis Starnberg

Landkreis Weilheim-Schongau