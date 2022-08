Unglaubliche Umweltverschmutzung. Ein noch Unbekannter hat in Marzling im Landkreis Freising mehrere Asbestplatten einfach im Wald entsorgt. Die müssen eigentlich luftdicht verpackt in einem entsprechenden Entsorgungsunternehmen abgegeben werden. Die Polizei Freising ermittelt jetzt. Wer Informationen zu der dreisten Müllablagerung geben kann oder sonstige Hinweise hat, der kann sich unter der (0 81 61) 5 30 50 mit der Polizei Freising in Verbindung setzen.