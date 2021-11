Aschheim: nach Spaziergang verschwunden – Polizei sucht nach junger Frau

Die Münchner Polizei ist derzeit auf der Suche nach einer jungen Frau. Seit Sonntag, 31.10.2021, gegen 12:30 Uhr, wird eine 34-Jährige mit Wohnsitz in München vermisst. Zuletzt hat sich die 34-Jährige bei einer Bekannten in Aschheim aufgehalten und dann zur genannten Zeit zu einem Spaziergang aufgemacht. Von diesem ist sie allerdings nicht mehr zuückgekehrt. Hilfe von einem Polizeihubschrauber, der Diensthundestaffel und der Reiterstaffel hat die Polizei seitdem bereits täglich nach der Frau gesucht - bisher allerdings ohne Erfolg. Die 34-Jährige lebt seit rund zehn Jahren in München und ist daher ortskundig. Sie könnte sich in einer emotionalen Ausnahmesituation befinden und auf medizinische Hilfe angewiesen sein.

Beschreibung der 34-Jährigen

173 cm groß, 55 kg, schlank, lange blonde Haare; trug eine hellbeige, knielange Daunenjacke mit Kapuze, Bluejeans und weiße Sneake

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.