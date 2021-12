Aßlinger Pendler verpassen den Zug planmäßig um eine Minute

Der Bus hält am Bahnhof, der Zug fährt ab. So geht das bei den Pendlern hier in Aßling schon die ganze Woche und das sorgt für Frust. Denn bisher haben sie in der Früh mit dem ersten Bus der Linie 444 exakt den Regionalzug nach München erwischt. Jetzt war aber Fahrplanumstellung. Der Zug fährt fünf Minuten früher, der Bus nicht. Die Folge: Pendler verpassen den Zug planmäßig um exakt eine Minute. Ein Schildbürgerstreich, finden die Fahrgäste. Das Landratsamt beschwichtigt: Schon zum kommenden Montag könnte man den Fahrplan umstellen.