Asteroiden-Familientag in der Volkssternwarte

Ein riesiger Brocken aus Fels, Metall und Gas, so groß wie ein Hochhaus, rast auf die Erde zu. Jetzt ist Geschicklichkeit gefragt, um die Katastrophe abzuwenden und zu verhindern, dass der Asteroid auf der Erde einschlägt. Das passiert natürlich nicht in echt, sondern in spielerischer Form hier in der Volkssternwarte. Da ist am Donnerstag, dem Internationalen Asteroiden-Tag, nämlich wieder Familientag. Auf spielerische Art und Weise lernt man dabei alles über Asteroiden. Familientickets gibts ab elf Euro. Anmelden könnt ihr euch hier.