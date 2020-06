Attenkirchen: Hallertauer Festival Bier jetzt in Getränkemärkten

Eigentlich sollte heute in Attenkirchen im Landkreis Freising das 6. Hallertauer Bierfestival starten. Doch wegen des Corona-Virus ist es leider abgesagt worden. Aber auf den Biergenuss müssen wir nicht verzichten. Denn das Bier war schließlich bereits vor der Absage gebraut und möchte jetzt auch getrunken werden. Ab heute können wir das Hallertauer Festivalbier deshalb in verschiedenen Getränkemarkten im Landkreis kaufen. Zum Beispiel beim Sulzberger Bierhaus in Pfaffenhofen oder auch in Attenkirchen bei Getränke Nieder.