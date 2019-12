Wir hatten berichtet: Der Musiker Ralf Richards hier aus Attenkirchen veröffentlicht seit 3 Jahren eigene Musik – und war heuer in gleich drei Kategorien für den Deutschen Rock & Pop Preis nominiert. Der wurde vergangenen Samstag in Siegen in NRW verliehen. Und zwei davon hat Richards direkt abgeräumt. In der Kategorie „Beste Folkrockband 2019“ und „bester Folk-Rock Song“ war Richards ganz oben auf dem Treppchen. Wir sagen herzlichen Glückwunsch!

