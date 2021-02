Was gehört in eine Bewerbung? Wie läuft ein Vorstellungsgespräch ab? Die gemeindliche Jugendarbeit in Attenkirchen, Au und Langenbach im Landkreis Freising bietet jetzt einen Workshop für Jugendliche an, die sich auf ein Praktikum oder einen Ausbildungsplatz bewerben wollen. Die Workshops finden an diesem Freitag und kommende Woche Montag statt – bis morgen können sich die Jugendliche noch anmelden. Das geht unter folgendem Kontakt:

lena.landenberger@kjr-freising.de 0151 253 54 077