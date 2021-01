In Au in der Hallertau sind rund 80 Liter Diesel in den Fischbach gelaufen. Bei einem Traktor war gestern auf einem die Schaufel am Frontlader abgefallen, der Traktor fuhr drüber und der Tank riss auf. 35 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um Ölsperren im Fischbach zu legen. Das Wasserwirtschaftsamt behält die Situation nun im Auge.