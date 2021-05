Nachdem ein Unbekannter in der Welfenstraße in Au-Haidhausen mit einem Gurkenglas nach Kindern geworfen hat – sucht die Polizei weiter nach dem Täter. Am frühen Sonntagabend wurde das Glas von einem Balkon aus auf spielende Kinder geworfen – nur durch Zufall wurde keines getroffen und verletzt. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, soll sich bitte beim Polizeipräsidium München melden.