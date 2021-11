Au: Hallertau-Diorama bei Modellbaumesse in Dortmund

Es ist schon ein ganz besonderes Hobby, für das man ganz viel Liebe zum Detail braucht. Modellbauer aus aller Welt treffen sich gerade auf der „Intermodellbau“, der weltweit größten Messe für ruhige Hände in Dortmund. Und mit dabei ist auch der Verein „Bockerl fahr zua“ hier aus Au in der Hallertau. Und sie bringen mit ihrer Anlage ein Stückchen Hallertau in den Ruhrpott. Auf 120 Quadratmetern haben sie, aufgeteilt in mehr als 60 Module, die Bahnstrecke vom ehemaligen „Holledauer Bockerl“ nachgebaut. Noch bis Sonntag kann die Anlage dort bewundert werden.