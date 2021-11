Große Aufregung hat es heute in Au in der Hallertau im Landkreis Freising gegeben. Bei Bauarbeiten an der Unteren Hauptstraße ist in der Früh eine Gasleitung gerissen – sie wurde von einem der Bagger beschädigt. Anliegende Bewohner mussten deshalb für einige Zeit evakuiert werden. Auswirkungen auf den Verkehr hatte der Vorfall allerdings nicht – wegen der Baustelle ist die Hauptstraße derzeit sowieso gesperrt.