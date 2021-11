In mehreren Orten im Landkreis Freising gab es heute um die Mittagszeit einen massiven Stromausfall. Etwa 30 Tausend Haushalte in Au in der Hallertau oder Nandlstadt hatten für knapp eine Stunde gar keinen Strom mehr. Grund dafür war ein Seil, dass während Arbeiten auf ein anderes Hochspannungsseil gefallen ist. Das habe dann zu Schutzabschaltungen geführt.