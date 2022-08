Sensation in der Formel 1. Audi hat offiziell angekündigt, ab 2026 einen Motor für die Rennserie herzustellen und damit offiziell Teil der Formel 1 zu werden. Damit wird das erste Mal seit über einem Jahrzehnt wieder ein Motor in Deutschland hergestellt. Das andere deutsche Team Mercedes produziert in England. Gerüchten zufolge gibt es bereits eine Kooperation mit dem Rennteam Sauber, die aktuell noch als Alpha Romeo an den Start gehen.