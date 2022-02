Audio-Spaziergang zeigt Fürstenfeldbruck zur NS-Zeit

Wie war es eigentlich hier in Fürstenfeldbruck zur Zeit des Nationalsozialismus? Das kann man jetzt bei einem Audio-Spaziergang erleben. Eine Philosopie-Studentin hat parallel zu ihrer Masterarbeit Informationen recherchiert und Zeitzeugen gefundne. Entstanden ist so ein Rundweg durch die Stadt mit 16 Stationen. Über einen QR-Code auf einem Flyer kann man sich einen Audio-Guide aufs Smartphone laden und hört an jeder Station eine Geschichte aus der Brucker Geschichte. Die Reihenfolge ist dabei nicht so wichtig. Der ganze Rundweg dauert ungefähr zwei Stunden. Weitere Infos und den Download findet ihr hier.