Auerbach: Skispringer-Nachwuchs gesucht

Auerbach ist eigentlich ein ziemlich kleines Dorf in der Nähe von Wartenberg. Aber der Ski-Club Auerbach kann mit etwas aufwarten, das haben nur ganz wenige in Bayern: Gleich drei Skisprungschanzen, auf denen Kinder das Springen lernen können. Und nach der Coronazwangspause gehen die Kids am Samstag endlich wieder an den Start. Da der Schnee noch fehlt, springen die furchtlosen Kinder einfach auf Matten. Und der Ski-Club hofft auf viele Fans, die die Kids mit einem lauten „Ziiieh“ anfeuern. Los geht’s am Samstag um 13 Uhr.