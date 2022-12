Auf diese Konzerte dürfen wir uns 2023 freuen

Das Jahr 2023 hält viele Konzerthighlights für uns in Oberbayern bereit. Natürlich werden die Megastars vor allem in der Olympiahalle und im Olympiastadion in München auftreten. Besonders herausragend: Rammstein werden gleich vier Mal hintereinander im Olympiastadion ein Konzert spielen. Helene Fischer will hingegen fünf Mal die Olympiahalle füllen. Viele Megastars kommen aber natürlich nur einmal nach Oberbayern. Zum Beispiel Elton John, Herbert Grönemeyer, die Scorpions, Peter Gabriel und Bruce Springsteen. Hier sind die Konzerthighlights 2023 in München in der großen TOP FM Übersicht:

11.02.2023 Star Wars in Concert – Das Erwachen der Macht Isarphilharmonie 12.02.2023 Michael Bublè Olympiahalle 19.02.2023 EPIC – Legendäre Soundtracks Isarphilharmonie 22.02.2023 Game of Thrones – The Concert Show Kleine Olympiahalle 23.02.2023 The Music of Harry Potter Kleine Olympiahalle 27.02.2023 George Ezra Olympiahalle 28.02.2023 Mark Forster Olympiahalle 01.03.2022 Eros Ramazzotti Olympiahalle 05.03.2022 Lukas Graham TonHalle München 09.03.2022 Justin Bieber Olympiahalle 11.03.2023 Australian Pink Floyd Show Zenith München 17.03.2023 Harry Potter und der Stein der Weisen in Concert Olympiahalle 31.03.2023 David Hasselhoff Olympiahalle 16.04.2023 Rock Meets Classic Olympiahalle 19.04.2023 PUR Olympiahalle 22.04.2023 Disney 100 – The Concert Olympiahalle 27.04.2023 Elton John Olympiahalle 30.04.2023 Fettes Brot Zenith 14.05.2023 Ozzy Osbourne Olympiahalle 14.05.2023 The Offspring Zenith 17.05.2023 Harry Styles Olympiastadion 18.05.2023 DJ BoBo Olympiahalle 19.05.2023 Andreas Gabalier Olympiahalle 21.05.2023 Roger Waters Olympiahalle 24.05.2023 Hans Zimmer Live Olympiahalle 25.05.2023 Herbert Grönemeyer Olympiahalle 28.05.2023 Peter Gabriel Königsplatz 05.06.2023 Scorpions Olympiahalle 07.06.2023 Rammstein Olympiastadion 08.06.2023 Rammstein Olympiastadion 10.06.2023 Rammstein Olympiastadion 11.06.2023 Rammstein Olympiastadion 11.06.2023 Wincent Weiss Olympiahalle 16.06.2023 Alphaville 40 Jahre Gasteig HP8 20.06.2023 Depeche Mode Olympiastadion 22.06.2023 Deichkind Olympiahalle 24.06.2023 Hollywood Vampires Olympiahalle 02.07.2023 Bonnie Tyler & Chris Norman Tollwood 05.07.2023 Pink Olympiastadion 06.07.2023 Pink Olympiastadion 07.07.2023 Silbermond Tollwood 23.07.2023 Bruce Springsteen & The E Street Band Olympiastadion 03.09.2023 Mandoki Soulmates Circus Krone 26.09.2023 Helene Fischer Olympiahalle 27.09.2023 Helene Fischer Olympiahalle 28.09.2023 Die Prinzen 30 Jahre Circus Krone 29.09.2023 Helene Fischer Olympiahalle 30.09.2023 Helene Fischer Olympiahalle 01.10.2023 Helene Fischer Olympiahalle 08.10.2023 90er Megaparty (Culture Beat, Mr. President, Loona) Circus Krone 15.10.2023 Bonnie Tyler Live Circus Krone 22.10.2023 Camouflage Backstage Werk 30.10.2023 Simply Red Olympiahalle