Auf diesen Autobahnen könnte es zu Ostern voller werden

Wer am Wochenende zum Start der Osterferien in den Urlaub fährt, der muss vor allem auf den Autobahnen in und um München wieder mehr Zeit einrechnen. Laut ADAC dürfte es besonders freitags, zwischen 13 und 19 Uhr, sowie samstags und sonntags zwischen 8 bis 12 Uhr und 16 bis 20 Uhr voller werden. Insbesondere auf den Strecken in den Süden, nach Österreich und Italien, aber auch ins Allgäu. Vor allem auf diesen Strecken werden Staus erwartet:

A7 Ulm – Füssen/Reutte

A8 München – Salzburg

A9 Nürnberg – München

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen/Mittenwald

A99 Ostumfahrung München

Der ADAC weist außerdem auf das Dieselfahrverbot auf dem Mittleren Ring in München hin. Seit dem 1. Februar dürfen Fahrzeuge mit Euro 4/IV Abgasnorm und schlechter dort nicht mehr fahren. Wer beispielsweise über die Autobahn 9 aus Richtung Nürnberg komme und über die A 95 in Richtung Garmisch-Partenkirchen fahren wolle, könne den Mittleren Ring über die A 92 und A 96 umfahren. Der ADAC Südbayern empfiehlt, sich vor der Abfahrt über mögliche Alternativ-Routen zu informieren.