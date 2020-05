Auf Flucht mit Auto Frau verletzt

Mit einem gestohlenen Auto ist ein Mann in München vor der Polizei geflüchtet und hat dabei eine Frau verletzt. Der Mann habe heute Morgen zunächst eine rote Ampel missachtet und sei dann mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde vor der Streife davongerast, die ihn kontrollieren wollte, sagt die Polizei

Am Luise-Kiesselbach-Platz verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und stieß mit einem Auto auf der Gegenfahrbahn zusammen. Die 23 Jahre alte Fahrerin dieses Wagens wurde verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Unfallverursacher verletzte sich ebenfalls und wurde in eine Klinik gebracht. Da er ohne Führerschein unterwegs war, wurde er wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.