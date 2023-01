Aufkirchen bekommt nach 12 Jahren wieder einen Maibaum

Zwölf Jahre lang war eine der oberbayerischen Traditionen hier in Aufkirchen im Landkreis Starnberg im Dornröschenschlaf. Das Dorf hat seitdem keinen Maibaum mehr. Der Grund: Nachwuchsprobleme beim Aufkirchener Burschenverein. Das soll sich ändern. Jetzt haben sich die Burschenschaften der Nachbardörfer zusammengetan und einen Maibaum organisiert. Der ist schon gefällt, ab Anfang März wird er in Allmannshausen bewacht. Mit der Aktion soll neues Leben in den Aufkirchener Burschenverein gebracht werden. Wer den Verein mit-beleben möchte und bei der Maibaumaktion dabei sein will, kann sich hier melden: servus@bv-allmannshausen.de oder goercke@gemeinde-berg.de.