Ein aufmerksamer Polizist ist in Bad Tölz einem Drogendealer auf die Schliche gekommen. Er hatte gesehen, wie der 20- jährige ein Tütchen in der Stadt in einem Blumentopf deponiert hatte. Kurze Zeit später kam dann auch schon die Kundin, und wollte das Päckchen mit dem Marihuana abholen. Alles unter den Augen des Polizisten. Sowohl Käuferin als auch Verkäufer erwartet jetzt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.