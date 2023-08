Aufräumen nach schwerem Hagelunwetter in Oberbayern

Es geht weiter ans Aufräumen nach dem schweren Unwetter im südlichen Oberbayern. Am Samstagnachmittag hat eine Gewitterzelle schwere Schäden angerichtet. Am schlimmsten getroffen hat es den Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Landrat Anton Speer hat deshalb den Katastrophenfall ausgerufen. Schwerpunkt ist Bad Bayersoien. Dort sind fast alle Häuser betroffen. Die Schäden gehen in die Millionen. Inzwischen sind Hilfskräfte aus ganz Bayern in dem Ort im Einsatz und helfen beim Aufräumen. Auch das Kloster Benediktbeuern wurde durch den Hagel schwer beschädigt. Die Bahnstrecke Starnberg – Tutzing bleibt wohl noch bis heute Abend wegen Unwetterschäden gesperrt.