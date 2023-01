Aufwendige Bergung nach Unfall auf A95

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat Feuerwehr und Polizei am frühen Morgen auf der A95 beschäftigt. Gegen zwei Uhr hatte ein SUV mit einem Anhänger, auf dem noch ein weiteres Fahrzeug befand, zwischen München und dem Dreieck Starnberg die Kontrolle verloren. Als Unfallursache vermutet die Polizei Blitzeis. Dabei ist der Anhänger umgestürzt. Ein weiteres Auto ist daraufhin in den umgestürzten Hänger gekracht. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Bergung des umgestürzten Anhängers gestaltete sich jedoch schwierig. So musste die Autobahn ab halb sieben für über eine Stunde komplett gesperrt werden. Das hat zu einem kilometerlangen Stau geführt.