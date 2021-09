Zum Schulanfang heute gibt es auch neue Regeln für Tests. So sollen sich die Kinder an Grund- und Förderschulen mit sogenannten Pool- oder auch Lolli-Tests testen lassen. Wie das funktioniert, erklärt – wie schon vorher bei den Schnelltests – die bekannteste Figur der Augsburger Puppenkiste: der Kasperl. Als Dr. Kasperl tritt er damit zum zweiten Mal in einem Erklärvideo des bayerischen Kultusministeriums auf.

Hier könnt ihr euch beide Erklärvideos von Dr. Kasperl angucken: