Augsburg: „Dr. Kasperl“ erklärt Schnelltests

In den Schulen im TOP FM Land heißt es seit dieser Woche: testen, testen, testen – und wie das richtig geht, zeigt der Dr. Kasperl von der Augsburger Puppenkiste. In einem achtminütigen Video erklärt er dem Erdmännchen Erwin worauf man alles achten muss und wie so ein Selbsttest überhaupt abläuft. Also Maske ab, fünf Umdrehungen im linken und fünf im rechten Nasenloch, dann Maske wieder auf und warten. Und mit einem negativen Test können die Kinder dann auch endlich wieder fast ganz normal in die Schule gehen.

Hier gibt es das ganze Video zu sehen: