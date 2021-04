Augsburg: Strandkorb-Open-Air geplant

Endlich wieder Urlaubsfeeling haben oder auf ein Festival gehen? Das bekommt ihr dieses Jahr ganz einfach zusammen – und zwar beim Strandkorb Open Air in Augsburg. Egal ob Musik von der Queen Revival Band und Revolverheld oder Comedy mit Paul Panzer und Michael Mittermeier, es ist alles dabei. Die fast 30 Veranstaltungen in der Messe Augsburg kann man dann eben ganz bequem vom Strandkorb auf seiner eigenen „Urlaubs-Insel“ aus ansehen. Und das beste: durch das Hygienekonzept kann das Festival auf jeden Fall stattfinden! Snacks und Getränke können zum Beispiel vor oder während der Veranstaltung per Handy bestellt werden, jeder Korb hat seinen eigenen Desinfektionsspender und auch sonst wird auf Kontakt verzichtet. Die Tickets bekommt ihr ab 40 Euro im Internet, den Link dazu findet ihr hier.