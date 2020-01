Überall werden händeringend Fachkräfte in den Pflegeberufen gesucht. Wer noch einsteigen will – in München könnt ihr euch heute bei der Ausbildungsmesse Pflege überPraktika, Ausbildung, Studium oder einen Beruf in der Pflege informieren und vielleicht auch direkt schon einen Arbeitgeber finden. Die Jobmesse wurde im letzten Jahr ins Leben gerufen und findet im Alten Rathaus im Rahmen der Münchner Informationstage für Pflegeberufe statt. Sie geht von 11 bis 15 Uhr.