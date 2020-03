Wenn euer Nachwuchs noch nicht weiß, was er nach der Schule machen soll. Vielleicht gibt es ja in Oberhaching eine zündende Idee. In der Deisenhofener Halle veranstaltet der Landkreis München heute von 9 bis 15 Uhr eine große Ausbildungsmesse – mit vielen möglichen Arbeitgebern – vom Familienbetrieb bis hin zum internationalen Großunternehmen. Eine weitere Messe ist auch noch am Montag in Unterschleißheim.