Ausflugstipps für schlechtes Wetter

Was nur mit den Kindern unternehmen, wenn es draußen mal wieder regnet, wie so oft in diesem Sommer? Da gibt es so einiges im TOP FM Land, wie ihr die Langeweile vertreiben könnt. Hier ein paar Inspirationen.

Ab ins Hallenbad:

Action:

Film ab im Kino:

Interessantes lernen:

Sternwarte München (Stadt München: Rosenheimer Str. 145H, 81671 München)

Deutsches Museum (Stadt München: Museumsinsel 1, 80538 München)

Banksy-Ausstellung (Stadt München: Ludwigsbrücke, Museumsinsel 1, 80538 München)

Spaßig: